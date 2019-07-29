خاميس يعود لتدريبات ريال مدريد

عاد اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز اليوم الإثنين لتدريبات ريال مدريد، بعد عامين من الغياب، كان معاراً خلالهما لنادي بايرن ميونخ الألماني، الذي لم يُفعّل بند الشراء النهائي في العقد بناء على رغبة اللاعب.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، عقب التدريب الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة بالمدينة الرياضية إن “خاميس وكاسيميرو وميليتاو بدأوا فترة التحضير للموسم الجديد.. أكمل اللاعبون الثلاثة عمليات الإحماء مع بقية المجموعة، وبعد ذلك قاموا بتدريبات الركض المتواصل ثم تدريبات خاصة بالكرة”.

ولم يتدرب اللاعب الكولومبي مع “الميرينغي” منذ 2 يونيو (حزيران) 2017، قبل يوم من نهائي دوري الأبطال الذي حقق الفريق لقبه الثاني عشر بالفوز على يوفنتوس (4-1) في كارديف.

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وجلس رودريغيز على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء، لعدم اعتماد زين الدين زيدان عليه حينها، وبعد ذلك أعير اللاعب للفريق البافاري لمدة موسمين قبل أن يعود مجدداً للفريق “الملكي”.

وظهرت شائعات مؤخراً تفيد بأن اللاعب من الممكن أن يوقع لأتلتيكو مدريد أو نابولي الإيطالي، ولكن لم يتم استبعاد استمراره مع ريال مدريد أيضاً.

وعلى جانب آخر، سيواجه ريال مدريد فريق توتنهام الإنجليزي غداً الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.