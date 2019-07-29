كريم مأمون يتأهل للدور الثاني من بطولة تشالنجر التشيك للتنس

فاز كريم مأمون لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي على لاعب منتخب التشيك " صاحب الأرض " والمصنف 329 عالميا في الدور الأول من بطولة تشالنجر التشيك. والمصنف 329 عالميا في الدور الأول من بطولة تشالنجر التشيك. وحقق مأمون الفوز بمجموعتين نظيفتين دون رد جاءت نتيجتهما كالآتي: 6-3 ، 6-3. بهذا الفوز يحجز كريم مأمون بطاقه الصعود للدور الثاني من البطولة.

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