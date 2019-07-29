تأبين مجدي حبيش نائب رئيس الجمعية الإقليمية للفتيان الكشافة بالقاهرة

قررت الجمعية الإقليمية للفتيان الكشافة بالقاهرة إقامة حفل تأبين للراحل مجدي حبيش نائب رئيس الجمعية والذي توفى الأسبوع الماضي. رئيس الجمعية والذي توفى الأسبوع الماضي. وتقرر أن يقام الحفل يوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

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