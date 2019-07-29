الأربعاء.. بتروجت ينتظر حكم "التسوية" بإلغاء الهبوط للقسم الثاني

ينتظر نادي بتروجت بعد غد " الأربعاء"، الحكم النهائي الصادر من مركز التسوية والمنازعات حول الطعن الخاص بالاندية الثلاثة الهابطة لدوري القسم الثاني هذا الموسم وهي بتروجت والداخلية والنجوم.

وقدمت الاندية الثلاثة حيثيات أحقها في البقاء بالممتاز هذا الموسم، بسبب انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية خاصة في الجولة الأخيرة، والذى اعطى بعض

الاندية الاخرى التي تصارع من اجل البقاء حظوظ أكبر في بقائها بالدوري.

بجانب سوء التحكيم طوال الموسم، وعدم اطلاع الجمعية العمومية للنادي بتغيير قائمة اللاعبين في الموسم من 25 الى 30 لاعبا ، ومحاباة اندية على حساب البعض الأخر في تدعيم صفوفه وغيرها من

اسباب تؤكد الظلم الواقع على الثلاثي الهابط.

واكد مصدر مسئول بنادي بتروجت ان النادي البترولي ، خاطب كل الجهات المسئولة بداية من لجنة المسابقات مرورا بلجنة التظلمات ثم فض المنازعات بالجبلاية ،ولم يتم التوصل لنتيجة مما دفع النادي الى مخاطبة اللجنة الأولمبية ممثلة في مركز التسوية والمنازعات ومعه الداخلية والنجوم ،مشيراالى ان هناك خطوة تالية وهي التصعيد للفيفا في حال عدم وجود حكم لصالح الاندية الثلاثة والغاء الهبوط هذا الموسم.