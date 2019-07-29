هشام الحريري يكشف فرصة تتويج ناشئات السلة بالبطولة الأفريقية

أكد هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، أن فرصة فوز منتخب مصر للناشئات قوية للفوز بالبطولة الأفريقية التي تستضيفها رواندا.

قال الحريري، في تصريحات خاصة للوفد، إن في حالة فوز ناشئات السلة على منتخبي مالي وأنجولا بطل ووصيف النسخة الماضية، والتي احتل المنتخب المصري المركز الثالث فيها، ستكون فرصة الفراعنة أقوى لتحقيق اللقب.

وأوضح أن ناشئات مصر ذهبن لرواندا بهدف التتويج باللقب مثلما فعل منتخب الناشئين تحت 16 عامًا في الشهر الماضي .

ويخوض المنتخب أولى مبارياته اليوم الاثنين أمام اوغندا الساعة السابعة والربع، على أن يلتقي بمالي غداً.

وتطرق لمشكلة إقامة بعثة المنتخب، حيث قال إنه تقدم بشكوى برفقة المهندس خالد القوصي رئيس البعثة بسبب سوء اقامة منتخب الناشئات برواندا ونيرا سفاري وزيرة والتي احتل المنتخب المصري المركز الثالث فيها، ستكون فرصة الفراعنة أقوى لتحقيق اللقب.وأوضح أن ناشئات مصر ذهبن لرواندا بهدف التتويج باللقب مثلما فعل منتخب الناشئين تحت 16 عامًا في الشهر الماضي .ويخوض المنتخب أولى مبارياته اليوم الاثنين أمام اوغندا الساعة السابعة والربع، على أن يلتقي بمالي غداً.وتطرق لمشكلة إقامة بعثة المنتخب، حيث قال إنه تقدم بشكوى برفقة المهندس خالد القوصي رئيس البعثة بسبب سوء اقامة منتخب الناشئات برواندا ونيرا سفاري وزيرة الرياضة ساهموا بحل المشكلة ونقل بعثة منتخب مصر إلى مكان إقامة آخر يليق باسم مصر.

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