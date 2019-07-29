اتحاد الكرة يخاطب الأندية لترشيح أشخاص لرابطة الأندية المحترفة

أرسل اتحاد الكرة، خطابات رسمية للأندية، لترشيح أشخاص من خارج مجالس الإداراتللانضمام للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.
وذكر اتحاد الكرة في خطابه أنه سيجتمع بالأندية عقب قمة الأهلي والزمالك من أجل مناقشة هذا الأمر.
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