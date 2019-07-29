اليوم.. بتروجت والسعودي وديًا استعدادًا لدوري القسم الثاني

يلتقي في الخامسة مساء اليوم فريق بتروجت مع السعودي في لقاء ودي بالتجمع الخامس استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني للموسم الجديد. القسم الثاني للموسم الجديد. ويسعى محمد عودة المدير الفني للوقوف على لاعبين جدد خاصة السبعة الذين تم ضمهم حديثا للعودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة. لاعبين جدد خاصة السبعة الذين تم ضمهم حديثا للعودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة. كان بتروجت قد هبط هذا الموسم للقسم الثاني مع الداخلية والنجوم.

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