مالكوم يقترب من الرحيل عن برشلونة

دخل نادى زينيت سان بطرسبرج الروسى فى مفاوضات مع البرازيلي مالكوم جناح برشلونة للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا " الإسبانية إن النادى الروسى يسعى للحصول على خدمات البرازيلي مالكوم مقابل ٤١ مليون يورو.

أضافت أن المدير الفنى للفريق الكتالونى سوف يعتمد على بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة وبيع الأسماء الأخرى ومن ضمنهم اللاعب البرازيلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

بدأ مالكوم صاحب ال ٢٢ عاما مسيرته الكروية مع نادى كورينثيانز البرازيلي و شارك مع الفريق فى ٥١ مباراة أحرز خلالها ٧ أهداف ثم أنتقل إلى نادى جيروندان بوردو ولاعب مع الفريق ٨٤ مباراة سجل خلالها ٢٠ هدفا منه إلى نادى برشلونة الإسباني.

يورو.أضافت أن المدير الفنى للفريق الكتالونى سوف يعتمد على بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة وبيع الأسماء الأخرى ومن ضمنهم اللاعب البرازيلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.بدأ مالكوم صاحب ال ٢٢ عاما مسيرته الكروية مع نادى كورينثيانز البرازيلي و شارك مع الفريق فى ٥١ مباراة أحرز خلالها ٧ أهداف ثم أنتقل إلى نادى جيروندان بوردو ولاعب مع الفريق ٨٤ مباراة سجل خلالها ٢٠ هدفا منه إلى نادى برشلونة الإسباني.

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