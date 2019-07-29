رسالة من محمد عواد إلى مجلس إدارة الإسماعيلي

علمت الوفد أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أخطر مجلس إدارة النادي برغبته في الانتقال إلى نادي الزمالك وأنه لن يلعب في مصر إلا للفريق الأبيض. مصر إلا للفريق الأبيض. وأمام تمسك اللاعب بالانتقال إلى الزمالك قرر المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء رفع قيمة التعاقد معه وتجديد المفاوضات مع الإسماعيلي مما يجعل مجلس الإدارة في موقف حساس أمام لاعب يشتري الزمالك. رفع قيمة التعاقد معه وتجديد المفاوضات مع الإسماعيلي مما يجعل مجلس الإدارة في موقف حساس أمام لاعب يشتري الزمالك. ويعقد الزمالك مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي.

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