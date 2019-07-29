أشرف حلمي: الأهلي وإنبي أبرز المرشحين للتتويج بكأس أفريقيا

أكد أشرف حلمي مدير المنتخبات باتحاد تنس الطاولة أن فريق سيدات الأهلي ورجال إنبي هم المرشحين الأوليين بالفوز ببطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة. الطاولة. وقال حلمي في تصريحات خاصة للوفد أن فريق سيدات الأهلي ورجال إنبي هم أبرز المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام خلا الفترة من 3 حتى 5 أغسطس القادم وتستضيفها دولة نيجيريا. للفوز بالبطولة التي ستقام خلا الفترة من 3 حتى 5 أغسطس القادم وتستضيفها دولة نيجيريا. ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى نيجيريا بثلاث لاعبين رجال من إنبي وخمسة سيدات من الأهلي.

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