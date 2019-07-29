الأهلي يرشح عدلي القيعي للانضمام إلى رابطة الأندية المحترفة

رشح الأهلي المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي، للانضمام إلى رابطة الأندية المحترفة في الموسم الجديد. رابطة الأندية المحترفة في الموسم الجديد. أخطر الأهلي اتحاد الكرة رسميًا " الجبلاية " بترشيح القيعي للانضمام إلى المكتب التنفيذي للرابطة.

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