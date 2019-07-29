رياضة | كواليس الاجتماع الناري المنتظر بين فالفيردي ورئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الاجتماع الناري المنتظر بين فالفيردي ورئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المنتظر أن يعقد إرنستو فالفيدري المدير الفني لفريق برشلونة إجتماع هام مع رئيس البارسا لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بالفريق.

ووفقا لصحيفة سبورت، فأن من أهم القضايا التي سيتم مناقشتها الظهير الأيسر، وذكرت الصحيفة أن فالفيردي مصرّ على ضم جونيور فيربو نجم فريق ريال بيتيس.

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كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه سيتم مناقشة البدائل المتوفرة في حال فشل التعاقد مع فيربو، والألماني فيليب ماكس نجم فريق اوجسبورغ ( 25 عاماً ) أحد تلك البدائل، فهو لاعب مميز هجومياً.

وواصلت الصحيفة، أن الإيطالي ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد ضمن الخيارات المتاحة للبارسا.