رياضة | ريال مدريد ينتعش بثلاثي جديد قبل انطلاق الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينتعش بثلاثي جديد قبل انطلاق الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم ثلاثي ريال مدريد لتدريبات الفريق اليوم الإثنين، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة الماضية.

وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في تدريبات الفريق الملكي لأول مرة منذ عامين، بعد إنتهاء فترة إعارته لبايرن ميونخ، وعدم إنتقاله لأي نادي جديد لحتى الآن.

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وعاد أيضا الثنائي الدولي البرازيلي كاسيميرو وميلتاو، وخاضوا تدريبات منفردة اليوم الأثنين.

وكان ريال مدريد قد خسر بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في أخر لقاءاته الودية أمام أتلتيكو مدريد.