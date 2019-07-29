رياضة | رسميا.. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي "جوميز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي "جوميز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم إيجور جوميز صاحب الـ18 عامًا ولاعب فريق فورتا ليدوندا في دوري الدرجة الثالثة بالبرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينضم إيجور جوميز لفريق الشباب ببرشلونة بقيادة المدرب فيكتور فالديز حارس النادي الكتالوني السابق.

ويجيد إيجور جوميز في مركز الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن ووقع على عقد لمدة خمس مواسم بعد جلسة جمعته مع باتريك كلويفرت رئيس القطاع.