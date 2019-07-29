شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق في حسم الأهلي للقمة 118.. مئوية حمراء وعُقدة بيضاء في يوليو وبرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة القمة رقم 118 التي جمعته بنظيره الزمالك مساء الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، والتي تُوج الفريق الأحمر بلقبها.

ونرصد في التقرير التالي حقائق عن فوز الأهلي بالقمة على حساب الزمالك.

أولاً.. مئوية أهلاوية

الأهلي حقق فوزه رقم 100 على الزمالك في جميع المباريات التي جمعت القطبين على المستويين الرسمي والودي في 234 مباراة، مقابل 57 انتصار للزمالك و77 مباراة حسمها التعادل، وسجل معلول الهدف رقم 339 للأهلي في الشباك البيضاء، بينما استمر رصيد الزمالك متوقفاً عند 247 هدفاً.

ثانياً.. لاسارتي يقود الأهلي لأول انتصار أجنبي منذ 10 أعوام

بات مارتن لاسارتي هو أول مدير فني أجنبي يقود الأهلي لتحقيق انتصار فعلي على الزمالك في قمة الدوري منذ الفوز الذي حققه الفريق الأحمر في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه بالدور الأول لموسم 2009.

ثالثاً.. الزمالك يكرر صيامه التهديفي

الزمالك لم يتمكن من هز شباك الأهلي خلال مباراتي القمة لموسم 2018-20109 فتعادل القطبان سلبيا بالدور الأول وخسر الأبيض بهدف دون رد في قمة الأمس، وكان الموسم الأخير الذي شهد صيام الزمالك عن التهديف أمام الأهلي في قمتي الدوري في موسم 2016-2017 بالخسارة بنتيجة 2/0 بالدور الأول والثاني أيضاً، كذلك موسم 2015-2016 بالخسارة بالدور الأول 2/0 والتعادل السلبي في الدور الثاني.

رابعاً..معلول ثالث عربي يسجل في الألفية الحالية

التونسي على معلول بات ثالث اللاعبين العرب «الغير المصريين»، الذين ينجحوا في التسجيل خلال لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك بالألفية الجارية، فسبق ظهير الأهلي كل من القطري حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك والمغربي وليد أزارو.

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خامساً.. الزمالك يستمر بلا انتصار في قمة يوليو

استمر الزمالك غير قادر على حسم أي قمة تُقام خلال شهر يوليو أمام الأهلي على مدار جميع مواجهات القمة التي لُعبت في هذا الشهر في شتى المسابقات، فحقق الأهلي انتصاره الثامن مقابل 4 تعادلات سابقة بين القطبين في يوليو.

سادساً.. الزمالك بلا فوز في برج العرب

على مدار مباريات القمة التي جمعت الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز ببرج العرب لم ينجح الزمالك في تحقيق أي انتصار على هذا الملعب، علماً بأنه انتصر على أرضة معب البرج في مناسبة وحيدة بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016.

سابعاً.. الأهلي يجتاز حاجز الـ 80 للمرة الثالثة

رفع الأهلي عدد نقاطه بعد التتويج بالدوري في موسم 2018-2019 إلى الرقم 80، مواصلاً كسر حاجز «السبعينات» حيث حصد 84 نقطة في موسم 2016-2017 و88 نقطة «رقم قياسي» في موسم 2017-2018.

ثامناً.. الزمالك في الوصافة للمرة السابعة

للموسم السادس على مدار الألفية الجارية يحقق الزمالك وصافة الدوري الممتاز والمركز الثاني، فحققها من قبل في مواسم 2005-2006 و2006-2007، 2009-2010 و2010-2011 و2015-2016، قبل أن يحقق المركز الثاني في موسم 20018-2019، علماً بان الفريق الأبيض قد حصد المركز الثالث في 2001-2002 و2007- 2008 و2013-2014، و2016-2017 والرابع في الموسم الماضي 2017-2018، والسادس في موسمي 2004-2005 و2008-2009، وعانق اللقب في مواسم 2000- 2001 و2002- 2003 و2003-2004 و2014-2015.

تاسعاً.. الزمالك يكرر مفارقة 2002

الزمالك كرر مفارقة طريفة سبق وأن حدثت في موسم 2001-2002، بتصدره قائمة الأندية الأكثر تهديفاً بالمسابقة رغم خسارته اللقب واحتلاله المركز الثالث فسجل في ذلك الموسم 58 هدفاً مقابل 52 للإسماعيلي البطل و50 للأهلي الوصيف، وأعاد السيناريو في موسم 2018-2019 بتسجيل 65 هدفاً مقابل 56 للأهلي المتُوج باللقب.

عاشراً.. خامس انتصار للأهلي في قمة الجولة الأخيرة

نجح الأهلي في رفع غلة انتصاراته في مواجهات الجولة الأخيرة للدوري أمام الزمالك للرقم 5، مقابل 4 انتصارات للفريق الأبيض، و9 تعادلات خلال 18 مباراة قمة بختام منافسات المسابقة المحلية.