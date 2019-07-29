رسمياً: نيوكاسل يحسم صفقتين

اعلن نادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي، عن تعزيز صفوفه باثنين من العناصر الشابة، من خلال حسم التعاقد مع نجم الوسط كايل سكوت وحارس المرمى جيك تيرنر.
وسينضم سكوت (21 عاما) إلى نيوكاسل قادمًا من تشيلسي، بينما ينضم تيرنر للفريق قادما من بولتون.
وقال سكوت:" نيوكاسل فريق عملاق، وهذه خطوة مهمة في مسيرتي".
وأضاف:" نيوكاسل يشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز، وأشعر بأن هذا المكان سيمنحني الفرصة على تقديم افضل ما لدي".
اما تيرنر فقال لموقع المكبايس:" إنه أمر رائع بالنسبة لي، انا متحمس للغاية من اجل الانضمام إلى الفريق، اللعب هنا كان حلمًا بالنسبة لي".
يذكر ان نيوكاسل سيفتتح مشواره في الدوري الممتاز بلقاء آرسنال في 11 آب المقبل.
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