سترلينغ يتحدث عن شارة القيادة في السيتي

أشار اللاعب ​رحيم سترلينغ​ إلى أنه ليس في عجلة من أمره للحصول على شارة قائد الفريق في ​مانشستر سيتي​، ويصر على أن النادي لديه الكثير من المرشحين الجيدين.

وقال سترلينغ: "إنه ليس شيئًا يثير اهتمامي حقًا. وهذا أمر لا يمكنك فرضه. لن أبدأ بالصراخ على أرض الملعب الآن. يتعين على زملائك في الفريق أن يرونك في هذا المركز".

وأضاف: "سيتخذ المدرب الاختيار الصحيح. لدينا الكثير من المرشحين الجيدين هنا. هناك كيفين، فرناندينيو، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم ملء هذا الأمر".