سترلينغ يتحدث عن شارة القيادة في السيتي

أشار اللاعب رحيم سترلينغ إلى أنه ليس في عجلة من أمره للحصول على شارة قائد الفريق في مانشستر سيتي، ويصر على أن النادي لديه الكثير من المرشحين الجيدين.
وقال سترلينغ: "إنه ليس شيئًا يثير اهتمامي حقًا. وهذا أمر لا يمكنك فرضه. لن أبدأ بالصراخ على أرض الملعب الآن. يتعين على زملائك في الفريق أن يرونك في هذا المركز".
وأضاف: "سيتخذ المدرب الاختيار الصحيح. لدينا الكثير من المرشحين الجيدين هنا. هناك كيفين، فرناندينيو، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم ملء هذا الأمر".
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