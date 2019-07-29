فالفيردي يطالب الادارة بحسم صفقة بديل البا

يرغب إرنستو ​فالفيردي​ مدرب نادي ​برشلونة​ الإسباني إنهاء ملف التعاقد مع ظهير ايسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن النادي الكتالوني لديه اهداف واضحة في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث نجح في التعاقد مع انطوان غريزمان من الاتلتي، ويتطلع لحسم صفقة الاسباني جونيور ​فيربو​ ظهير ​بيتيس​.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فان فالفيردي يحث الادارة على التعاقد مع جونيور فيربو ظهير بيتيس وذلك قبل مغادرة الفريق إلى الولايات المتحدة الاميركية في غضون أسبوع.

ويطلب بيتيس الحصول على 25 مليون يورو من اجل التخلي عن فيربو، في حين يصر العملاق الكتالوني على حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو.