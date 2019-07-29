يرغب إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني إنهاء ملف التعاقد مع ظهير ايسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويبدو أن النادي الكتالوني لديه اهداف واضحة في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث نجح في التعاقد مع انطوان غريزمان من الاتلتي، ويتطلع لحسم صفقة الاسباني جونيور فيربو ظهير بيتيس.
وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فان فالفيردي يحث الادارة على التعاقد مع جونيور فيربو ظهير بيتيس وذلك قبل مغادرة الفريق إلى الولايات المتحدة الاميركية في غضون أسبوع.
ويطلب بيتيس الحصول على 25 مليون يورو من اجل التخلي عن فيربو، في حين يصر العملاق الكتالوني على حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي يطالب الادارة بحسم صفقة بديل البا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.