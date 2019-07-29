ريال مدريد يسدل الستار عن قميصه الثالث

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن القميص الاحتياطي الثالث الذي سيخوض به غمار منافسات الموسم المقبل في الليغا الاسبانية.
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، ان النادي الملكي قد اسدل الستار عن القميص الجديد والتي من تقديم شركة اديداس للملابس الرياضية، حيث ظهر باللون الأخضر، مع لمسة عتيقة من الرقبة والأكمام التي تذكر بقمصان العقود الماضية الكلاسيكية.
واضافت الصحيفة، إن القميص مستوحاة من التكنولوجيا وتطور المستقبل، حيث أن ملعب سانتياغو برنابيو الجديد هو المرجع الرئيسي لهذا الابتكار.
يذكر ان ريال مدريد يواصل استعداداته للموسم المقبل، حيث يستعد لمواجهة توتنهام في كأس اودي الودية.
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