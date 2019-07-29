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ريال مدريد يسدل الستار عن قميصه الثالث

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أعلن نادي ​​ الإسباني، عن القميص الاحتياطي الثالث الذي سيخوض به غمار منافسات الموسم المقبل في الليغا الاسبانية.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، ان النادي الملكي قد اسدل الستار عن القميص الجديد والتي من تقديم شركة اديداس للملابس ، حيث ظهر باللون الأخضر، مع لمسة عتيقة من الرقبة والأكمام التي تذكر بقمصان العقود الماضية الكلاسيكية.

واضافت الصحيفة، إن القميص مستوحاة من التكنولوجيا وتطور المستقبل، حيث أن ملعب سانتياغو برنابيو الجديد هو المرجع الرئيسي لهذا الابتكار.  

يذكر ان ريال مدريد يواصل استعداداته للموسم المقبل، حيث يستعد لمواجهة ​توتنهام​ في كأس اودي الودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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