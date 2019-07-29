شكرا لقرائتكم المقاصة يضغط لضم محمد إبراهيم من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من أجل إقناعه بالتوقيع على عقود انتقاله لمصر المقاصة فى ظل الحاجة الماسة لجهوده فى الموسم المقبل ، يضغط مسئولو الفريق الفيومي على محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك للانتقال إلى صفوف الفريق

ويسعى مجلس إدارة المقاصة إلى إنهاء الصفقة بنجاح فى ظل العلاقة القوية التى تربط مسئولى ناديي المقاصة والزمالك منذ فترة .

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن بالامس وتحديدا عقب لقاء الأهلى والزمالك فى نهاية الدورى بالإستغناء عن محمد إبراهيم ، وهو ما سهل من مهمة مسئولى المقاصة الذى يسعون حاليا لإنهاء الصفقة لصالحهم ، إلا ان اللاعب مازال فى مرحلة دراسة العرض خاصة وأنه كان يعلم أنه ضمن صفقة تبادلية تقضى برحيل جون أنطوى مهاجم المقاصة للزمالك على أن يتم رحيل محمد إبراهيم وشيكابالا للفريق الفيومى ، وهو ما يرفضه تماما ويؤكد انه سيحسم وجهته المقبلة بيده بعيدا عن أى ضغوط .