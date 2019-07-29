القيعي ممثلا عن الأهلي في رابطة المحرفين...

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جدة - عمرو شويل رشح مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي ، لتمثيل القلعة الحمراء فى رابطة المحترفين المزمع تشكيلها فى الموسم الجديد. وتلقى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ثروت سويلم ، خطابا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى. وتضمن الخطاب ، مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل ناد لإسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة. Advertisements كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة. يذكر أن مسابقة الدورى العام انتهت أمس بمباراة الأهلى والزمالك التى فيها الأحمر بهدف نظيف، وتوج الأهلى بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

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