شكرا لقرائتكم الجبلاية تجدد طلب ممثلي رابطة المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا للأندية يوم 16 يوليو الماضى إلا أن الأندية لم ترسل ردا حتى الأن باستثناء أندية الأهلى والاتحاد السكندرى وسموحة ، وأرسل اتحاد الكرة، خطابا جديدا إلى أندية الدورى الممتاز يطلب فيه سرعة ترشيح ممثلا لكل ناد من خارج مجلس الادارة، لتمثيله فى رابطة المحترفين

وأكد اتحاد الكرة فى خطابه إنه سيتم تحديد موعد عقد الاجتماع مع الأندية والمرشحين لرابطة المحترفين، فى موعد يتم تحديده لاحقا حتى يتم تشكيل الرابطة التى ستدير الدورى الجديد.

وتلقى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى.

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وتضمن الخطاب ، مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل ناد لإسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة.

كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة.





يذكر أن مسابقة الدورى العام انتهت أمس بمباراة الأهلى والزمالك التى فيها الأحمر بهدف نظيف، وتوج الأهلى بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.