شكرا لقرائتكم المستشار القانونى لرابطة الأندية يطالب بوقف شروط القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة الأندية المحترفة فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم يطالب فيه بوقف تنفيذ تعليمات القيد للموسم الجديد قبل عرضها على اندية الدورى الممتاز في اجتماع عاجل.

وأكد المستشار القانونى في خطابة للجبلاية، ضرورة الدعوة لاجراء انتخابات الرابطة في اقرب وقت ممكن تنفيذا للائحة النظام الأساسي للجبلاية.

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وشدد حجاج، على ضرورة تأجيل تنفيذ تعليمات القيد الصيفي لحين مناقشتها مع الأندية وتحديد تذا ما كانت تتعارض مع مصالحهم من العدم.

وأوضح المستشار القانوني للرابطة، في خطابه الذي تلقاه اتحاد الكرة، أن الأندية مطالبة بترشيح أعضاء من خارج مجالس الإدارات وعددهم 5 بالإضافة إلي اثنين من جانب اتحاد الكرة.