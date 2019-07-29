عماد السيد ينهي مسيرته مع الزمالك...

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عماد السيد
عماد السيد حرس مرمى الزمالك فى مباراته أمام الأهلى، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وذلك عقب إصابة محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الأبيض ومنتخب مصر، وإجراءه عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس، أثناء مشاركته مع الفراعنة فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ليغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر.
عماد السيد يشارك مع الزمالك هذا الموسم فى 9 مباريات
شارك عماد السيد مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى ومباراة فى الكونفدرالية ومثلها فى كأس مصر، أستقبل خلالهم 8 أهداف بالدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما حافظ على نظافة شباكه فى مباراتين، من بينهما مباراة فى كأس مصر.
مسيرة عماد السيد مع إنبى
كما شارك عماد السيد مع إنبى فى 24 مباراة استقبل خلالهم 20 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات وكانت مسيرة عماد السيد مع الفريق البترولى رائعة قبل انتقاله للزمالك خاصة فى الفترة التى تولى فيها إيهاب جلال قيادة الفريق البترولى.
عماد السيد
مشوار عماد السيد مع طلائع الجيش
فيما شارك عماد السيد مع طلائع الجيش فى 96 مباراة أستقبل خلالهم 106 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 29 مباراة فى مسيرة أيضا كانت جيدة للحارس حيث كان محط أنظار جهاز المنتخب وقت تألقه مع طلائع الجيش وأشاد به جهاز المنتخب وأوضح أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة وقتها إنه أحد الحراس الذى يحرص على متابعتهم.
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