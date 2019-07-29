شكرا لقرائتكم "زيزو" يقترب من خلافة البدري فى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى سالم الشامسي وأحمد الرميثي، مالكى نادي بيراميدز، للتعاقد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو"، نجم النادي الأهلي، لتولى رئاسة إدارة الكرة بالنادي خلفاً لحسام البدرى الذى تولى رئاسة النادي خلال الموسم الماضى . وكان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفنى السابق للأهلى، اعتذر عن منصبه فى نادى بيراميدز، فى 22 يولو الماضى، الأمر الذى يؤكد عودة البدرى لقيادة فنية خلال الفترة المقبلة.

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