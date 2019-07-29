"الزمالك بطل الدورى والأيام هتثبتلك صدق كلامى"....الأهلي يحرج رضا عبد العال بطل "التوقعات"

حسم الأهلى بطولة الدورى للمرة الـ 41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كما تغلب على فريق الزمالك بهدف نظيف لعلي معلول في مباراة القمة التي أقيمت أمس على استاد برج العرب.

ولكن تأتى المفارقة فى حسم الاهلى للدورى تصريحات بعض النجوم اللذين ينتمون للزمالك فى وقت سابق بأن الأهلى غير قادر على حسم الدورى بالموسم الحالى ومنهم النجم السابق رضا عبد العال الذي اشتهر بتوقعاته الصحيحة حول نتائج المنتخب المصري في بطولتي كأس العالم بروسيا وكان 2019.

ونشر “عبد العال” عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل انطلاق كاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر منشورًا قال من خلاله: شفاء ساسى و مصطفى فتحى ورجوع أيمن حفنى ومدبولى ومحمد حسن الزمالك بطل الدورى والأيام هتثبتلك صدق كلامى وهستنى ردكم إن شاء الله مازال الدورى فى أقدام لاعبى الزمالك مكسب الجونة والإسماعيلى والأهلى تبقى بطل الدورى ساند يا زملكاوى عشان الشامتين.