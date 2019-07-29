رياضة | الحارس البرتغالي موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحارس البرتغالي موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الحارس البرتغالي، خوسيه موريرا، اليوم الإثنين، إلى قائمة الجهاز الفني لنادي الهلال، ليكون مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء ذلك بعد أن أنهى موريرا كافة ارتباطاته، وتم اعتماده ضمن الطاقم الفني للمدرب الروماني، رازفان لوشيسكو.

وأصر المدرب الروماني على تواجد موريرا في القائمة المُعلن عنها، في بداية تعاقده مع الهلال.

والجدير بالذكر أنه قبل اعتزال موريرا لحراسة المرمى كان يلعب الموسم الماضي لنادي سي دي كوفا البرتغالي.