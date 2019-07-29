رياضة | حكاية يورجن كلوب مع برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية يورجن كلوب مع برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استرجع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ذكريات الريمونتادا أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة espn الرياضية "لقد علمت مسبقا أنه بإمكاننا القيام بمثل هذا الأمر، ولكننا بشر وأحيانا من الممكن أن نخرج فائزين وأحيانا أخرى يلازمنا سوء حظ".

وأضاف كلوب: "الطريقة التي لعبنا بها في هذا اليوم كانت مثالا لشعور هيا بنا لا شيء مستحيل.. في تلك اللحظة شعرت بالفخر وقلت لنفسي إن الأمر استثنائي".

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وفيما يخص خسارة الريدز في نهائي دوري الأبطال السابق لتتويجه أمام ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، قال يورجن كلوب "علينا أن تخسر بأداء كبير لتدرك أنك لست خاسرا، عليك أن تتقبل ما حدث وأنه لايزال بإمكانك أن تصبح فائزا".

وقال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: "كان الضجيج لا يُصدق والشكل الذي كانت الجماهير عليه أيضا، التواصل البصري واللحظات التي قضيناها مع أشخاص مختلفين كانت استثنائية. كنا نعلم قبل ذلك ما ستعنيه البطولة بالنسبة للجماهير ولكن رؤية الأمر وجها لوجه كان أمرا مختلفا للغاية".

وأضاف كلوب: "أرغب في أن يوضح لي أحد العلماء كيف لـ700 ألف شخص أن يظلوا محتفظين بنبرة صوت واحدة لمدة 4 ساعات متواصلة".