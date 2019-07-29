رياضة | ظهير الزمالك يستعد للرحيل (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير الزمالك يستعد للرحيل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك إلى رحيله عن القلعة البيضاء في رسالة وداع عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب حمدي النقاز عبر فيس بوك: "منذ عام ونصف وقعت مع نادي الزمالك ولم أرى في مسيرتي جماهير تحب وتعشق ناديها مثل جمهور الزمالك، حزين على ضياع لقب الدوري برشا أعتذر فيكم وأشكركم على دعمى خلال العام ونصف".

واقترب حمدي النقاز من الرحيل عن الزمالك بعد تصريحات رئيس النادي التي أكد فيها أنه لا يحتاج للظهير التونسي.