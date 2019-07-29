رياضة | عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم النجم الكولومبي لمران فريق ريال مدريد، في "الفالديبيباس"، بعد العودة من الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة وكندا، من أجل الاستعدادت للموسم الجديد.

وكشف موقع ريال مدريد الرسمي عن عودة خاميس رودريجيز، صانع ألعاب الفريق، للمران صباح اليوم الإثنين، بعد نهاية فترة إجازته عقب مشاركته مع منتخب كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا.

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وارتبط رودريجيز بشكل جاد بالمغادرة عن صفوف المرينجي، في ظل عدم اعتماد المدير الفني زيدان عليه ومع رغبة نابولي واتليتكو مدريد في ضمه،

فيما تشير بعض التقارير إلى أن ريال مدريد تراجع عن قرار رحيل خاميس، خاصة بعد إصابة ماركو أسينسيو، والتي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويستعد نادي العاصمة الإسبانية غدًا الثلاثاء لمواجهة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بمنافسات كأس أودي.