رياضة | لطفي: جلستي مع عبد الحفيظ تحسم مصيري مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطفي: جلستي مع عبد الحفيظ تحسم مصيري مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي الخاص بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"هناك جلسة ستجمعني مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لفتح هذا الملف".

وأضاف علي لطفي: "تلقيت أكثر من عرض وجلسة عبد الحفيظ ستكون حاسمة لتحديد مصيري في الفترة المقبلة".