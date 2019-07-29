رياضة | الترسانة يتعاقد مع لاعب نجوم المستقبل لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يتعاقد مع لاعب نجوم المستقبل لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم في الحصول على توقيع اللاعب إسلام حازم لاعب وسط مدافع فريق نجوم المستقبل، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وقام حازم صاحب الـ 26 عام، بالتوقيع للترسانة لمدة موسمين، في حضور طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، وكريم شحاتة مدير الكره، في صفقة إنتقال حر.