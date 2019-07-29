رياضة | مدرب الحصان الأسود في أمم إفريقيا ٢٠١٩ مرشح لقيادة الزمالك

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تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر وذلك لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال.

وأعلن الزمالك بالأمس إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب الخسارة أمام النادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام والتي سبقها خسارة الفريق بطولة الدوري لصالح المنافس التقليدي.