رياضة | الخطيب يتدخل في "أزمة" مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل في "أزمة" مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي اجتماع بيبو مع الجهاز الفني، لحسم ملف الراحلين في المدة المحددة، والحصول على متطلبات الفريق الأخيرة لتوفيرها قبل المعترك الإفريقي.

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ويواجه مارتن لاسارتي أزمة كبيرة في قائمة الراحلين والتي سيكون عددها كبيرًا في الموسم الجديد.

وكان الأهلي توج رسميًا ببطولة الدوري العام بفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، بعد القمة التي جمعتهما مساء أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري العام.

ويحسم الأهلي قائمته المحلية والأفريقية خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان عنها قبل اغلاق باب القيد الأفريقي يوم 31 يوليو ويجب على الأهلي قيد 23 لاعب على الأقل في قائمته الأفريقية.