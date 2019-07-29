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رياضة | نيمار يخون ميسي

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تعثر انضمام نيما داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريق الإسباني مما مهدد الطريق نحو دخول أندية أخرى على الصفقة مثل ومانشستر سيتي.

 

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن نيمار لا يمانع خيانة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان مع بيب جوارديولا إذا ظلت الأمور على حالها ولم يتقدم البرسا بجديد لإنهاء الصفقة.

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وأضاف الموقع أن الأمور المالية لن تقف عائقًا أمام مانشستر سيتي لضم نيمار من باريس سان جيرمان.

 

 

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