رياضة | نيمار يخون ميسي

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تعثر انضمام نيما داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريق برشلونة الإسباني مما مهدد الطريق نحو دخول أندية أخرى على الصفقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن نيمار لا يمانع خيانة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان مع بيب جوارديولا إذا ظلت الأمور على حالها ولم يتقدم البرسا بجديد لإنهاء الصفقة.

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وأضاف الموقع أن الأمور المالية لن تقف عائقًا أمام مانشستر سيتي لضم نيمار من باريس سان جيرمان.