انت الان تتابع مدرب ليفربول يعترف بأن استعدادات الفريق لم تكن مثالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بأن استعدادات الفريق لم تكن مثالية خلال الفترة الماضية، في ظل غياب عدد من عناصر الفريق.

ويتأهب ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

ويعود النجم المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون إلى صفوف ليفربول في وقت لاحق اليوم الاثنين بينما يغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة يوم الأحد، وذلك بعد أن وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر واختتمت في 19 تموز/يوليو الجاري بتتويج الجزائر.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين "لا أريد أن أجد أعذار قبل المواجهة (أمام مانشستر سيتي) ولكن ستة من لاعبينا غابوا عن الاستعدادات."

وأضاف "لا يمكن تغيير ذلك. لكن لا يمكنني القول إن استعداداتنا كانت الأفضل، فالحصص التدريبية كانت جيدة لكن المباريات المقبلة تأتي في الوقت غير المناسب."

ومع ذلك، أكد كلوب أن فريقه، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، سيكون جاهزا لخوض المباراة أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال كلوب "لا أعتقد أنه بإمكاننا توقع تقديم أفضل مستوياتنا في مباراة الأحد، ولكن المهم هو الفوز... هناك طرق مختلفة لتحقيق ذلك وعلينا إيجاد واحدة من هذه الطرق. فزت بكأس السوبر في ألمانيا خمس مرات، الفوز لا يجذب الاهتمام لكن الخسارة تجذب اهتمام البعض."

وأثيرت حالة من القلق بين جماهير ليفربول إثر نتائج متواضعة للفريق في مبارياته الودية الاستعدادية للموسم الجديد، لكن كلوب قال إن أهمية المباراة الودية تكمن في خوضها فقط.

وقال كلوب "سنحاول الوصول لأعلى درجة ممكنة من الجاهزية. إذا فزنا،سيكون أمرا رائعا. ولكن هل لذلك تأثير على الموسم؟ لا أعتقد ذلك. إذا خسرنا، هذا لن يكون جيدا. ولكن ذلك لن يكون مؤثرا في موسمنا."

وعلى الجانب الآخر، قدم مانشستر سيتي مستويات ونتائج جيدة خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد أن توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وقال كلوب "ما أراه حتى الآن، هو أن مانشستر سيتي يبدو بحال جيد... الوضع متشابه معه في الموسم الماضي، فمواجهة مانشستر سيتي تعد الأكثر صعوبة في الموسم."