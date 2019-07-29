شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع مع طبيب الأهلي للاطمئنان على المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببرنامج تجهيز اللاعبين المصابين.

وتضم قائمة المصابين كلًا من محمد محمود وشريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد، حيث رصد طبيب الفريق في جلسته مع لاسارتي، أخر تطورات برامج تأهيل الرباعي ووضع مواعيد مبدئية لعودة الجميع بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، وفقًا لتحسن حالة كل لاعب ومدي استجابته لبرنامجه التأهيلي.

يذكر أن الجهاز الفني سبق أن أعلن عودة سعد سمير مدافع الفريق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ومعه شريف إكرامي وذلك بشكل تدريجي للتدريبات، ومن بعدهما محمد محمود في حين يحتاج كريم نيدفيد لمزيد من الوقت لتجهيزه بشكل جيد للعودة للمران الجماعي تدريجيًا.