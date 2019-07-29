شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحدد موعد انتظام محمد صلاح في معسكر ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أهمية معسكر التدريب هذا الأسبوع في إيفيان، ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يسافر الريدز إلى جنوب فرنسا، الإثنين، مع عودة 5 من لاعبي الفريق الأول، قبل مباراة الأربعاء الودية أمام ليون في جنيف، ومباراة درع الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد مع مانشستر سيتي في ويمبلي.
وأضاف «كلوب»، في مؤتمر صحفي للحديث عن لقاء يوم الأربعاء، أكد كلوب أن أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا ومحمد صلاح وشيردان شاكيري سوف يشاركون في معسكر التدريب قبل الموسم يوم الاثنين.
ويتطلع المدرب إلى تكثيف الاستعدادات لموسم 2019-20 على مدار الأيام القادمة.
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