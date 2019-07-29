شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي بدأ رحلة استكشاف بطل جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بدأ رحلة استطلاع فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان؛ استعدادًا لمواجهتي الفريقين الشهر المقبل في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف: «المنافس يبقى مجهولًا بالنسبة لنا، ومن ثم بدأنا رحلة استكشاف الفريق؛ من أجل التحضير له بشكل جيد؛ استعدادا لمواجهته».

وأوضح أن الأهلي يحترم دائمًا جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، مؤكدًا أن ضربة البداية بالبطولة الأفريقية يجب أن تكون قوية جدا.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني سيحصل على عدد من التسجيلات الخاصة بالمنافس؛ لدراسته بشكل جيد؛ استعدادا لمباراة الذهاب المقرر لها في السودان.