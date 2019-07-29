شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا»: أصحاب الصوت العالي يفسرون هدوء الخصم عدم قدرة على المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اللاعب محمود كهربا، نجم الزمالك السابق، والذي سافر مؤخرًا إلى البرتغال ووقع للعب في صفوف نادي أفيس، صورة له عبر حسابه بموقع «تويتر»، أرفقها بتعليق تحدث خلاله عن أصحاب «الصوت العالي» واعتبارهم أن هذا الأمر رمز للقوة، بينما لم يشر في تغريدته إلى أي أشخاص.

وكتب «كهربا»: «الكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم على حق، وأنه رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر على المواجهة، فهل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس، ولكن في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام».