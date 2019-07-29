شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص لإعداد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع إليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، برنامجًا بدنيًا خاصا لتجهيز الفريق لضربة البداية بمشوار دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان أغسطس المقبل.

ويبدأ لاعبو الأهلي تنفيذ البرنامج البدني والفني الموضوع بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها، عقب خوض مباراة الزمالك أمس في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، على أن تبدأ بعدها استعدادات الفريق لضربة البداية بالبطولة الأفريقية في مباراتي الدور التمهيدي مع فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان.