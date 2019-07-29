رسمياً.. الفيفا يعتمد مباريات غرب أسيا 2019 كمباريات دولية رسمية

اعتمد الإتحاد الدولي يعتمد مباريات بطولة غرب أسيا 2019 كمباريات دولية رسمية تدخل ضمن روزنامة الفيفا وضمن تصنيف الإتحاد الدولي للمنتخبات.

وبعد هذا التصنيف يحق للمنتخبات المشاركة الاستعانة بالمحترفين، ومن المتوقع ان تشهد البطولة القادمة مشاركة كل منتخبات غرب آسيا بعد هذآ الاعترف.

في ذات الإطار عقد المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا، اليوم الاثنين، في قاعة النجف بفندق البارون، وبحضور اللجنة المنظمة، وجميع ممثلي المنتخبات المشاركة للبطولة، فضلا عن الجهات الحكومية.

وقال المشرف العام لبطولة اتحاد غرب آسيا، أحمد قطيشات: سعداء جدا بتواجدنا في العراق بين اخوتنا واعزائنا، بعد ان وجدنا الابتسامة حاضرة في وجوههم، فضلا عن كرمهم وطيبتهم، نسعى الى ان إنجاح بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا، خصوصا وان العراق غاب كثيرا عن احتضان أية بطولة منذ زمن بعيد، لكننا نأمل ان نخرج البطولة بأفضل صورة، ومن خلالكم اقدم شكري وامتناني الى جميع اخوتي في العراق على تعاونهم معنا بدءا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والقائمين على هذه البطولة .

من جانبه، رحب عضو اتحاد كرة القدم، يحيى كريم، بجميع الضيوف الحاضرين من لجنة اتحاد غرب اسيا وممثلي المنتخبات المشاركة، وايضا عبّر عن سعادته بوجود المنتخبات المشاركة في بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا في العراق، وأملنا كبير في إنجاح البطولة ، بعد فترة العجاف التي مر به العراق بعدم استضافة أية بطولة منذ وقت طويل، واليوم نحن سعداء بتواجد هذا العدد الكبير من المنتخبات.