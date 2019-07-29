جايمس رودريغيز في تدريبات ريال مدريد

أعلن نادي ​ريال مدريد​ عبر موقعه الرسمي وحسابه في تويتر إنضمام النجم الكولومبي ​جايمس رودريغيز​ إلى تدريبات الفريق بعد عودته من فترة الإجازة. وإنضم كذلك كلّ من البرازيلي كاسيميرو ومواطنه إيدير ميليتاو، بعد عودتهما من الإجازة أيضا. وتأتي عودة رودريغيز إلى ريال مدريد وسط الأخبار الساخنة التي ترتبط بمستقبل النجم الكولومبي، حيث يعتبر هدفا لنادي ​نابولي​ ونادي ​أتلتيكو مدريد​، وليس واضحا ما إذا كان سيبقى مع الملكي أم لا في الموسم القادم.



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