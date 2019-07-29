مانشستر يونايتد يستبعد لوكاكو

قرر نادي ​مانشستر يونايتد​ إستبعاد مهاجمه ​روميلو لوكاكو​ عن رحلة الفريق إلى النروج لخوض مباراة ودية هناك إستعدادا للموسم المقبل امام فريق كريستيانسوند.

ولم يكشف النادي عن السبب وراء إستبعاد الدولي البلجيكي، لكن عدّة تقارير أكدت أن اللاعب لا يعاني من إصابة، ما يشير إلى أن غيابه مرتبط برغبة لوكاكو في الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف، حيث يُعتبر هدفا أوليا بالنسبة لنادي ​الإنتر​ الإيطالي.

جدير بالذكر أنّ لوكاكو لم يشارك بعد في أي مباراة ودية لمانشستر يونايتد على الرغم من سفره في رحلة أستراليا وأسيا.