أرسنال يراقب وضع خضيرة في يوفنتوس

يراقب ​أرسنال​ وضع اللاعب ​سامي خضيرة​ في ​يوفنتوس​، حيث وتفيد تقارير صحافية إيطالية بأن إدارة يوفنتوس شجعت خضيرة على إيجاد ناد جديد لنفسه. وبينما لا يزال عقد اللاعب مع يوفنتوس ساريا، سيكون النادي مستعدًا لمنح الفائز بكأس العالم انتقالا مجانيا لمساعدته على الانتقال. ويراقب أرسنال الموقف وقد سجل اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الألماني. وكان الغانرز قام بشيء مماثل في الصيف الماضي حين تعاقد مع ستيفان ليشستاينر من يوفنتوس ايضا في صفقة انتقال حر.

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