رودريغيز وعد انشيلوتي بالمجيء إلى نابولي

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن النجم الكولومبي جايمس رودريغيز يرغب بشدة في الإنتقال إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من السن 27 عاما، كان قد إجتمع في الأيام الماضية مع المدرب كارلو أنشيلوتي، ووعده بأنه يريد المجيء إلى فريقه، بعد أن عمل معه سابقا في ريال مدريد وبايرن ميونيخ.
وتبقى العقدة قائمة بين إدارة نابولي وإدارة ريال مدريد حول صيغة الصفقة، حيث يسعى البارتينوبي إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع احقية الشراء، لكن ريال مدريد يفضّل بيعه نهائيا.
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