شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر شباب السلة يغادر إلى «البوسنة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب، صباح اليوم (الإثنين) إلى البوسنة، لخوض معسكرًا تدريبيًا استعدادَا للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشر للشباب، المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 19-25 أغسطس. ويشرف على البعثة عضو مجلس الإدارة ومشرف المنتخبات السنية حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، والجهاز الفني بقيادة المدرب التركي تانير ومساعديه إبراهيم البيشي وسلمان الثواب ومدرب الإعداد البدني الصربي فيليب وإخصائي العلاج الطبيعي محمد آل ليف.

ويشارك في المعسكر 14 لاعبًا، وهم: مهدي أبو قرين، قاسم السلمان، حازم بدر، همام عبد الكريم، عبد الرحمن فلاتة، أسامة الزهراني، معاذ أحمد، نواف كعبي، المنتظر الزريقي، سعد السبيعي، نواف بابقي، رضا المعيني، عبد الحميد خيمي، ومرتجي آل مدن. يذكر أن المنتخب السعودي يشارك بجانب منتخبات البحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.