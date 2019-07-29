شكرا لقرائتكم مطالبات لاتحاد الكرة بتفعيل رابطة المحترفين فى الدورى المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين من خلال خطاب رسمي تلقاه ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى. نسخة من الخطاب وجاء فى الخطاب مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل ناد لإسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة. Advertisements وكذلك تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة. وانتهت مسابقة الدورى العام أمس بمباراة الأهلى والزمالك التى فيها الأحمر بهدف نظيف، وتوج الأهلى بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

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