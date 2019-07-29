شكرا لقرائتكم كيف احتفل أحمد الشيخ وحسين الشحات بالفوز بالقمة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي صورة من احتفاله ببطولة الدوري العام مع حسين الشحات وحسين عبد الدايم مدرب اللياقة البدنية عبر حسابه على موقع انستجرام، أثناء احتفالهم بـ"التورتة" عقب انتهاء المباراة.

وكان لاعبي الأهلي قد احتفلوا بالفوز على نادي الزمالك في القمة 118 والتي جمعت القطبين مساء أمس الحد على استاد برج العرب في ختام مسابقة الدوري العام، بطريقة مميزة .

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وفاز الأهلي بهدف نظيف على غريمه التقليدي نادي الزمالك، ليؤكد جدارته ببطولة الدوري العام رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، بعد أن رفع فارق النقاط إلى 8 نقاط عن الوصيف.