شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف قيمة راتب محمود علاء فى عرض أهلى جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك ، عن العرض الذى تلقاه اللاعب من أهلى جدة يقتضى بحصوله على 800 ألف دولار فى الموسم أى ما يوازى 13 مليون و200 ألف جنيه.

وكان محمود علاء قد قرر نقل العرض الذى تلقاه من أهلى جدة السعودى خلال الفترة الأخيرة إلى إدارة النادى الأبيض خلال الفترة الجارية لحسم إمكانية الموافقة عليه من عدمه.

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وكشف مصدر مقرب من محمود علاء أن أهلى جدة يأتى عرضه للزمالك باستعارة اللاعب مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد خلال الساعات الماضية أنه لن يفرط فى الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الرائع الذى قدموه مع الزمالك هذا الموسم.